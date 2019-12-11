Мошенники похитили со счетов предприятий Витебской области более Br88 тыс.

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские следователи устанавливают личности двух мужчин, совершивших хищение с расчетных счетов юрлиц, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В октябре неизвестные через вредоносную программу получили доступ к компьютерной системе юридических лиц. C расчетных счетов они похитили более Br88 тыс., перечислив их на подконтрольные карт-счета и обналичив через банкоматы в Минске.

Следователи обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация, позвонить по телефонам: 8 (0212) 46-20-82, 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно) или 102.-0-