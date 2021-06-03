Мошенники похитили у доверчивых супругов из Барановичей более Br16 тыс.

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мошенники похитили у семейной пары из Барановичей более Br16 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Первым на крючок злоумышленников попался муж. Ему в мессенджере позвонил незнакомец и сообщил, что в 10 банках от его имени есть заявки на кредит. Чтобы заблокировать операцию, собеседник порекомендовал мужчине сходить в банк и оформить кредит на максимальные сумму и срок погашения. Так он и сделал: оформил кредит на Br15 тыс.

Этот же человек позвонил жителю Барановичей снова и сказал застраховать деньги от непредвиденных ситуаций. Мужчина получил по телефону коды, которые продиктовал мошеннику, пришло сообщение о списании Br15149. Никакой настороженности произошедшее у потерпевшего не вызвало.

На следующий день история получила продолжение. Мужчине вновь позвонил его собеседник и сказал, что нужно проверить и заявку супруги на кредит. Потерпевший предоставил контакты жены. Ей тоже в мессенджере позвонил лжесотрудник банка, который дал некоторые финансовые "рекомендации". По настоянию женщина скачала на телефон приложение AnyDesk, а код передала мошеннику. После пополнения счета на Br1,4 тыс. эту сумму списали, как и начисленную зарплату.

В УВД Брестского облисполкома обратили внимание на то, что мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана людей. Также правоохранители напомнили: у сотрудников банка есть вся информация о клиентах и они никогда не звонят в мессенджерах.-0-