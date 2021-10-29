Мошенники придумали новый способ обмана в мессенджере

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске расследуют кражу путем модификации компьютерной информации. Об этом в эфире "Радио Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

По информации следствия, утром 22 октября 63-летней жительнице Бобруйска в мессенджере Viber позвонил неизвестный и представился сотрудником AliExpress. Звонивший сообщил женщине, что на ее имя оформлена покупка мобильного телефона, и уточнил, будет ли она подтверждать ее. Женщина ничего не заказывала, поэтому покупку не подтвердила.

Не прошло и часа, как в Viber ей снова поступил звонок, на этот раз якобы от сотрудника банка. Специалист пояснил женщине, что ее банковским счетом хотят воспользоваться мошенники, и уточнил ее паспортные данные, номер банковского счета. После непродолжительного разговора на женщину был оформлен онлайн-кредит, который затем был переведен на счет другого банка.

Потерпевшая заподозрила неладное, когда ей на мобильный телефон пришло сообщение с благодарностью о сотрудничестве. Обратившись в свой банк, она узнала, что на ее имя был оформлен онлайн-кредит на Br3 тыс. Поняв, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.

Потерпевшая допрошена, изъяты скриншоты переписок и осмотрены документы. Запрошены сведения из банковских учреждений, следствие продолжается.-0-