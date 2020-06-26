26 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мошенники с начала июня выманили у жителей Гродненской области почти Br300 тыс. Об основных схемах обмана и о том, как уберечься от них, БЕЛТА рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Одна из самых популярных схем - продажа несуществующего товара. Злоумышленники зачастую перепечатывают реальные объявления, а у потенциального покупателя требуют предоплату и потом перестают выходить на связь. От действий мошенника недавно пострадал 30-летний житель Гродно, который хотел приобрести велосипед. Мужчина перевел продавцу свыше Br400, но товара так и не увидел. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Чтобы уберечься от таких мошенников, милиция советует обратить внимание на номер телефона продавца. Если код не совпадает ни с одним зарегистрированным в стране, то деньги лучше не переводить. Не стоит этого делать, если карта, предоставленная продавцом, обслуживается за рубежом.

Пострадать от действий мошенника может и продавец. Под предлогом покупки товара продавца просят предоставить реквизиты банковской карты для перевода на нее денежных средств либо присылают ссылку. Пройдя по ней, продавец оказывается якобы на странице своего банка. Чаще всего, впрочем, адрес страницы отличается на одну букву или знак от реального. Продавец вводит свои данные, мошенники получают доступ к карте и списывают с нее деньги.

Милиция напоминает, что ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам полные реквизиты карты. Опасно переходить по ссылкам от незнакомых пользователей. Не будет лишним завести и отдельную карту для расчетов в интернете.

От схемы, которую называют "письмо от партнеров", чаще всего страдают предприятия. Якобы от фирмы-партнера на электронный ящик организации приходит письмо с предложением сделки или о задолженности. Адрес отправителя, как правило, отличается от оригинала на один символ, например, букву. Недавно благодаря такой схеме мошенники получили от одной из гродненских фирм Br75 тыс.

Для профилактики подобных происшествий стоит внимательно смотреть на адрес, с которого пришло письмо. Также можно проверить историю переписки: если пользователь новый, то она будет пуста.

Еще одной популярной уловкой остается так называемая игра на бирже. Люди верят в возможность быстрого заработка, вкладывают все новые средства, видят, как увеличивается сумма на их счету, а в итоге оказывается, что вывести деньги невозможно. "Недавно жертвами такой схемы стали две жительницы Гродно. Одна из них отправила неизвестным более $29 тыс., а вторая - свыше $53 тыс. Мошенники убеждали женщин, что все хорошо, их выигрыши растут, а чтобы они выросли еще больше, нужно чаще пополнять счет. В итоге гродненчанки набрали кредитов и оказались в долгах", - рассказали в милиции.

Мошенники продолжают просить материальную помощь в соцсетях от имени друзей или знакомых. Схема не нова, но иногда работает. Недавно у 37-летнего жителя Гродно попросили в соцсети в долг Br70. Он перевел деньги. Позже оказалось, что знакомый не знает о займе, его страница была взломана.

Милиция просит граждан максимально ответственно подходить к вопросам финансовой безопасности. О том, что проблема актуальна, говорят и суммы, которые заполучили мошенники. Жители Гродненской области переводили мошенникам в среднем Br11 тыс. в день.-0-