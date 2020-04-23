Мошенники списали с карточки витебчанина Br7,8 тыс.

23 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мошенники списали с карточки жителя Витебска крупную сумму, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Витебчанин оформил в банке карточку с кредитом. Он ей не пользовался и планировал тратить деньги в крайних случаях. Недавно ему позвонили якобы представители банка и рассказали, что с его карточки происходят сомнительные списания денег. Мужчина заверил, что такого не может быть. Злоумышленники попросили предоставить им реквизиты карточки для проверки. В итоге житель областного центра потерял сразу Br7,8 тыс. После этого он обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

В УВД Витебского облисполкома добавили, что кража таких крупных сумм с банковских карточек - редкость.-0-