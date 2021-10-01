Мошенники убедили жителя Молодечно взять в кредит Br11 тыс. и отдать им

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно в трех банках взял в кредит Br11 тыс. и отдал мошенникам. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"45-летнего молодечненца телефонные аферисты убедили, что кто-то оформил от его имени кредит в разных городах Беларуси и отменить их возможно таким же способом. Схема аннулирования займов проста: нужно взять новые кредиты и сообщить реквизиты банковских карт, на которые поступали деньги, - рассказали в УВД. - Потерпевший повелся на уловку аферистов и выполнял все, что от него требовали злоумышленники. В одном из банков Молодечно мужчина оформил кредит на Br5 тыс. и в телефонном разговоре назвал мошенникам реквизиты карты, на которую была перечислена эта сумма. Затем, следуя инструкции, он отправился в другое финансовое учреждение, где его прокредитовали на Br3381".

Через три дня ситуация повторилась, и горожанин точно таким же образом отдал неизвестным Br3 тыс. Мужчина был настроен оформить еще один кредит, даже под залог своей квартиры, но в этом случае в банке ему отказали. После этого лжеспециалисты перестали выходить на связь. Проверив баланс, молодечненец обнаружил, что никаких денег (в общей сложности Br11 381) на карточках нет, и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Следователи по этому факту возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и личностей злоумышленников.

"Милиция напоминает гражданам, что сотрудники банковских учреждений не связываются со своими клиентами по мобильному телефону и дистанционно не просят оформлять кредиты. Помните: взятые взаем денежные средства с подачи мошенников придется возвращать вам. Будьте бдительны при общении с незнакомцами. Настоятельно рекомендуем: если вам позвонили из банка - сразу же кладите трубку и самостоятельно перезвоните на горячую линию по номеру, указанному на вашей банковской карте. Ни в коем случае не сообщайте реквизиты пластиковой карты, не переводите деньги на неизвестные счета по требованию незнакомых людей, кем бы они ни представлялись", - добавили правоохранители.-0-