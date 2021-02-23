Мошенники убедили жителя Пружан перечислить им деньги со счета и оформить овердрафт-кредит

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружан лишился более Br6 тыс., попавшись на многоэпизодную схему мошенничества, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

События произошли днем 17 февраля. В Viber 48-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. По словам собеседника, он участвовал в спецоперации по выявлению и задержанию недобросовестных банковских работников. Звонивший добавил, что со счета горожанина кто-то пытался снять деньги. Чтобы их сохранить, владелец должен перевести средства на резервный государственный счет. Для убедительности на том конце провода пообещали, когда завершится спецоперация, вернуть мужчине его деньги и выплатить за содействие вознаграждение.

На этом история не закончилась. На следующий день жителю Пружан вновь позвонили в мессенджере. В этот раз речь шла о том, что якобы отрабатывается персонал конкретного банка. Мужчину попросили помочь: подойти в ближайшее отделение этого банка и оформить овердрафт-кредит. Для сохранности и эти деньги нужно было перевести на "госсчет".

За два дня мужчина перечислил злоумышленникам более Br6 тыс. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.209 УК (мошенничество).-0-