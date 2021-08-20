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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники убедили жительницу Вилейки взять кредит на сумму более Br7,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.59-летняя жительница Вилейки стала жертвой мошенников, участвуя в якобы спецоперации следственных органов по поимке так называемых "крыс" внутри банка. Для этого женщине пришлось приехать в Молодечно и оформить потребительский кредит на крупную сумму."В субботу потерпевшей в Viber позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. По его словам, некий гражданин пытается оформить на ее имя кредит на сумму Br11 тыс. В этот момент женщиной овладел страх стать должником банка. При этом собеседник подчеркнул, что сам разговор она должна держать в секрете от всех членов семьи и знакомых, дескать, "следственная тайна". В противном случае за разглашение информации ей грозит штраф до Br12 тыс. Далее беседу с потенциальной жертвой продолжила девушка, которая разъяснила, что необходимо сделать, чтобы избежать финансовых потерь и оказать помощь следствию. Для разоблачения неблагонадежных работников банка, которые "сливают" данные о клиентах, женщине предлагалось обратиться в банк и самой оформить кредит, при этом внимательно следить за поведением специалиста. После этого лжесотрудник правоохранительных органов "переключил" женщину на известную всем "службу безопасности банка", где подтвердили необходимость данных действий. "Спецоперация" была запланирована на понедельник", - рассказали в УВД.Жительница Вилейки поверила и начала следовать инструкциям: поехала в указанный банк в Молодечно, где под предлогом ремонта квартиры оформила кредит на сумму Br7660. Эти деньги были перечислены на карту, выданную ей в финансовом учреждении. Затем по совету мошенников женщина назвала свой идентификационный номер, установила на смартфон специальное приложение AnyDesk и сообщила пароль. Вскоре на ее телефон стали поступать СМС-уведомления о списании денежных средств. Испуганную клиентку заверили, что все под контролем, им удалось вычислить преступников, а списанная сумма обязательно будет возвращена на счет.До следующего банка женщина не дошла - вовремя остановила дочь, открыв ей глаза на то, что та стала жертвой аферистов. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.По данному факту Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации в крупном размере) Уголовного кодекса. Следователем допрошена потерпевшая, осмотрен мобильный телефон, зафиксирована имеющаяся в нем информация, направлены запросы в банковские учреждения. Расследование уголовного дела продолжается."Правоохранители Минской области обращают внимание: участились случаи, когда гражданам предлагают взять кредиты для того, чтобы "принять участие в спецоперации". В очередной раз просим быть бдительными. В случае возникновения каких-либо сомнений следует немедленно прекратить разговор со злоумышленником и лично обратиться в соответствующее банковское учреждение для уточнения информации. Помните: правоохранители не будут предлагать "участвовать в спецоперации" посредством телефонного звонка, тем более в мессенджере", - отметили в УВД.-0-