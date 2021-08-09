9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники украли со счета минчанина свыше Br68 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Минчанину посредством мессенджера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина сообщил жителю столицы, будто кто-то пытается взять от его имени кредит. Звонивший настаивал, чтобы эти или другие мошенники не смогли оформить займ, следует "исправить кредитную историю", для чего нужно положить на счет крупную сумму. Спустя время минчанину снова позвонили - человек представился участковым инспектором милиции и сообщил, что попытку оформить кредит на чужое имя могли предпринять "недобросовестные сотрудники банка". Он попросил оказать содействие в поимке злоумышленников и следовать всем рекомендациям сотрудника банка", - рассказали в ведомстве.

Подобные инструкции поступали еще несколько раз - со скрытых номеров и сим-карт иностранных операторов сотовой связи. "Мужчина доверился звонившим и взял в банке займ, но суммы в Br10 тыс. оказалось недостаточно для "перекрытия кредитного потенциала". В последующем он неоднократно обращался в разные финучреждения. Деньги получал наличными и зачислял все на свой счет. Во время очередного звонка неизвестный попросил минчанина установить на смартфон приложение удаленного доступа. Получив нужные данные с помощью приложения, он перечислил свыше 68 тыс. на виртуальные карты, эмитированные за границей", - отметили в ГУВД.

Милиция напоминает, что представители банка никогда не звонят через мессенджеры, а сотрудники милиции - со скрытых номеров. "Не устанавливайте по просьбе незнакомцев приложения удаленного доступа, ведь с их помощью преступники могут украсть ваши логины и пароли от банковского приложения и не только. Если беспокоитесь за сохранность денег на счете, перезвоните в банк самостоятельно по короткому номеру, указанному на официальном сайте", - подчеркнули в ведомстве.-0-