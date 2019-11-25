Мошенники в "Одноклассниках" выманивают у пенсионеров данные банковских карт

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 25 ноября 2019
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:45 Калининград хочет вернуть белорусские грузы в свои порты Политика
13:36 В школе в Нижегородской области 44 человека отравились газом В мире
13:28 "Время ставить амбициозные задачи". Как хотят расширить сотрудничество Беларусь и Калининградская область Президент
13:25 Беларусь предлагает Калининградской области вместе собирать электробусы Президент
13:17 Глава МИД Финляндии о встрече с Лукашенко: состоялся очень честный и открытый разговор Политика
13:16 Вместо гребного канала в Могилеве построят многопрофильный спортивный центр Регионы
13:10 Белорусский рубль на торгах 25 ноября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:06 Пакет акций Клецкой швейной фабрики выставят на торги в конце декабря Регионы
13:01 Мошенники в "Одноклассниках" выманивают у пенсионеров данные банковских карт Происшествия
12:56 Работа нового парламента будет направлена на развитие общества - Николайкин Общество
12:53 ГАИ рекомендует переобуть машины в зимние шины Общество
12:48 Безбилетник из Жабинки подрался с кассиром и пытался напасть на милиционера Происшествия
12:47 Над девочкой подшучивали в школе, а она оказалась умнее Эйнштейна Калейдоскоп
12:44 В Хойникском районе лиса покусала собак на подворье и бросалась на хозяйку Происшествия
12:41 Швеции важно открыть весь потенциал сотрудничества с Беларусью - Линде Политика
12:40 В Полоцке пьяная компания угнала авто Происшествия
12:35 Депутат: поправки о повышении доступности медпомощи поступят в парламент в ближайшее время Общество
12:31 Госатомнадзор заинтересован в изучении швейцарского опыта регулирования ядерной безопасности Общество
12:24 Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими в Речицком районе Происшествия
12:24 В Гомеле предприниматель брал предоплату за поставку дверей и не выполнял договор Происшествия
12:23 Беларусь и Финляндия имеют действительно хорошие и прагматичные отношения - Пекка Хаависто Политика
12:21 В Гродненском районе перевернулся самодельный трактор Происшествия
12:20 Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе Общество
12:19 На реках Беларуси начал образовываться лед Общество
12:15 Иски на Br509 тыс. предъявлены не отработавшим распределение выпускникам в Брестской области Регионы
12:12 Ученые БГУ с коллегами из 7 стран разработают стройпанели для энергоэффективного жилья Общество
12:10 Итоги оценки белорусской системы борьбы с отмыванием денег обсуждаются на заседании ЕАГ Общество
12:08 Лукашенко приглашает шведские и финские компании к реализации проектов в Беларуси Президент
12:05 Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС Президент
12:03 Поток грузовиков в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни за выходные возрос на 9% Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
25 ноября 2019, 13:01

Мошенники в "Одноклассниках" выманивают у пенсионеров данные банковских карт

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники у пенсионеров в "Одноклассниках" выманивают данные платежных карт "Бархат" и похищают с них деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

В Беларуси участились случаи хищения денег с платежных карт пенсионеров. Только в Узденском районе за несколько дней от кибермошенников пострадали четыре пожилые женщины. Все они стали жертвами обмана в "Одноклассниках".

"Им приходили сообщения от их виртуальных друзей. Те рассказывали, что банк разыгрывает среди держателей карт "Бархат" денежные призы. Женщины без раздумий соглашались на помощь своих собеседников - те всего лишь просили сообщить данные платежных карт. После с их карт-счетов исчезали деньги. По всем фактам возбуждены уголовные дела", - рассказал заместитель начальника отдела "К" УВД Миноблисполкома Николай Ковалев.

Он отметил, что люди в возрасте более доверчивы и не так сильны в вопросах кибербезопасности, как молодежь. Поэтому мошенники и выбирают их своими целями.

Что касается способа обмана, то он не меняется уже давно. Злоумышленники взламывают аккаунты (страницы) пользователей соцсетей или создают их копии. После же шлют от их имени сообщения, где просят передать персональные данные. Это могут быть номера платежных карт, мобильных телефонов, привязанных к интернет-банкингу, одноразовые СМС-коды и паспортные данные. В зависимости от полученной информации мошенники похищают деньги путем переводов на другие счета с использованием реквизитов платежной карты либо через интернет-банкинг.

МВД напоминает, что ни под каким предлогом не надо передавать платежные реквизиты с полным номером карточки и сроком ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию. Не стоит вступать в переговоры с незнакомцами. Следует положить трубку и самостоятельно обратиться в банк по номерам, указанным на официальном сайте.

Необходимо применять все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.). МВД советует использовать сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам интернет-банкинга, социальным сетям и другим интернет-сервисам. Не следует открывать электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, не надо запускать их содержимое. Не стоит переходить по неизвестным ссылкам или посещать интернет-ресурсы сомнительного содержания. Также при посещении сайтов банков или других организаций надо обращать внимание на веб-адрес интернет-ресурса.

Просьба незнакомого человека о предоставлении конфиденциальной информации свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником. Сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не требуют реквизитов банковских карт или иной конфиденциальной информации.

Одна из популярных схем мошенников - напугать жертву. Используются фразы: "с вашей картой происходят мошеннические транзакции", "со счета уже списаны деньги и спасти их можно в считанные минуты", "от вашего имени направлена заявка на кредит, нужно срочно ее отменить", "на ваш счет ошибочно зачислен перевод, его нужно вернуть".

Если с картой действительно происходят мошеннические операции, то банк сам может ее заблокировать. В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мошенничество социальные сети
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Безбилетник из Жабинки подрался с кассиром и пытался напасть на милиционера
Фото из архива В Хойникском районе лиса покусала собак на подворье и бросалась на хозяйку
Фото УВД Витебского облисполкома В Полоцке пьяная компания угнала авто
Фото СК Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими в Речицком районе
Фото из архива В Гомеле предприниматель брал предоплату за поставку дверей и не выполнял договор
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома В Гродненском районе перевернулся самодельный трактор
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС
Беларусь предлагает Калининградской области вместе собирать электробусы
Глава МИД Финляндии о встрече с Лукашенко: состоялся очень честный и открытый разговор
Депутат: поправки о повышении доступности медпомощи поступят в парламент в ближайшее время
Топ-новости
Лукашенко приглашает шведские и финские компании к реализации проектов в Беларуси
"Время ставить амбициозные задачи". Как хотят расширить сотрудничество Беларусь и Калининградская область
Работа нового парламента будет направлена на развитие общества - Николайкин
Победителем детского "Евровидения-2019" стала Вики Габор из Польши
Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе
РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов
Мошенники в "Одноклассниках" выманивают у пенсионеров данные банковских карт
ГАИ рекомендует переобуть машины в зимние шины
В Беларуси увеличат закупку музыкальных инструментов для школ
В Беларуси утвержден национальный эталон в области радиационной безопасности
МЧС выделят более Br2,5 млн для ремонта Ми-8 и покупки авто и квадроциклов
Госатомнадзор заинтересован в изучении швейцарского опыта регулирования ядерной безопасности
"Парк Челюскинцев": детский сад из Японии и акция на квартиры
Ученые БГУ с коллегами из 7 стран разработают стройпанели для энергоэффективного жилья
Диего Марадона поздравил брестское "Динамо" с титулом чемпиона Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.