Мошенники в "Одноклассниках" выманивают у пенсионеров данные банковских карт

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники у пенсионеров в "Одноклассниках" выманивают данные платежных карт "Бархат" и похищают с них деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

В Беларуси участились случаи хищения денег с платежных карт пенсионеров. Только в Узденском районе за несколько дней от кибермошенников пострадали четыре пожилые женщины. Все они стали жертвами обмана в "Одноклассниках".

"Им приходили сообщения от их виртуальных друзей. Те рассказывали, что банк разыгрывает среди держателей карт "Бархат" денежные призы. Женщины без раздумий соглашались на помощь своих собеседников - те всего лишь просили сообщить данные платежных карт. После с их карт-счетов исчезали деньги. По всем фактам возбуждены уголовные дела", - рассказал заместитель начальника отдела "К" УВД Миноблисполкома Николай Ковалев.

Он отметил, что люди в возрасте более доверчивы и не так сильны в вопросах кибербезопасности, как молодежь. Поэтому мошенники и выбирают их своими целями.

Что касается способа обмана, то он не меняется уже давно. Злоумышленники взламывают аккаунты (страницы) пользователей соцсетей или создают их копии. После же шлют от их имени сообщения, где просят передать персональные данные. Это могут быть номера платежных карт, мобильных телефонов, привязанных к интернет-банкингу, одноразовые СМС-коды и паспортные данные. В зависимости от полученной информации мошенники похищают деньги путем переводов на другие счета с использованием реквизитов платежной карты либо через интернет-банкинг.

МВД напоминает, что ни под каким предлогом не надо передавать платежные реквизиты с полным номером карточки и сроком ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию. Не стоит вступать в переговоры с незнакомцами. Следует положить трубку и самостоятельно обратиться в банк по номерам, указанным на официальном сайте.

Необходимо применять все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.). МВД советует использовать сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам интернет-банкинга, социальным сетям и другим интернет-сервисам. Не следует открывать электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, не надо запускать их содержимое. Не стоит переходить по неизвестным ссылкам или посещать интернет-ресурсы сомнительного содержания. Также при посещении сайтов банков или других организаций надо обращать внимание на веб-адрес интернет-ресурса.

Просьба незнакомого человека о предоставлении конфиденциальной информации свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником. Сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не требуют реквизитов банковских карт или иной конфиденциальной информации.

Одна из популярных схем мошенников - напугать жертву. Используются фразы: "с вашей картой происходят мошеннические транзакции", "со счета уже списаны деньги и спасти их можно в считанные минуты", "от вашего имени направлена заявка на кредит, нужно срочно ее отменить", "на ваш счет ошибочно зачислен перевод, его нужно вернуть".

Если с картой действительно происходят мошеннические операции, то банк сам может ее заблокировать. В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.-0-