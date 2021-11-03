3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники выманили у жительницы Дятловского района деньги от имени ее сына. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Органы внутренних дел констатируют незначительное снижение числа преступлений в сфере киберпреступности. Основная масса их связана с хищениями денег с банковских карт после того, как мошенники обманным путем завладевают их реквизитами. Используют злоумышленники и другие приемы.

"На днях от мошенников пострадала 52-летняя жительница Дятловского района. Злоумышленники взломали страницу сына женщины в социальной сети и начали с ней переписку. Вскоре они попросили оказать помощь деньгами. Женщина перевела злоумышленникам Br350", - рассказали в милиции.

Осознав, что ее обманули, женщина обратилась за помощью к правоохранителям.-0-