Мошенники выманили у жительницы Минского района более $50 тыс.

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оперативно-дежурную службу УВД Минского райисполкома обратилась 49-летняя жительница Минского района с заявлением о том, что неизвестное лицо вымогало у нее деньги через интернет, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

По словам потерпевшей, когда она искала подработку в интернете, во всплывающем окне на сайте пришло оповещение о возможности быстрого заработка. Она незамедлительно связалась с рекламодателем. Ей сказали, что необходимо перечислить на определенный электронный счет $250. В этот же день она перечислила деньги на указанный счет. После этого мошенник создал ей в интернете аккаунт, через который потерпевшая постоянно поддерживала связь с так называемым брокером.

Спустя некоторое время в аккаунте женщины появилась информация, что она получила прибыль, в несколько раз превышающую сумму, которую она зачислила ранее. Она связалась с брокером, который курировал ее деятельность, чтобы вывести часть дохода на реальный банковский счет. Однако ей сказали, что необходимо заплатить еще $300 за услуги брокера и $500 за услуги банка. После того как она снова перечислила деньги, брокер ей сообщил, что заработанную сумму в ближайшее время перевести невозможно, так как возникла небольшая проблема с банком, и предложил повторить операцию. Но своих денежных средств потерпевшая так и не дождалась.

Вскоре ей позвонил другой брокер из той же "конторы" и предложил крупную сделку, в которой участвуют более 150 человек и каждый из них вкладывает по $10 тыс. Она отказалась участвовать в сделке. Тогда с ней связались якобы из немецкого банка и сказали, что на ее имя пришло $150 тыс., однако для получения указанной суммы необходимо предоставить подтверждающие документы. Брокер сказал, что такие документы стоят около $13 тыс., однако ей как хорошему клиенту сделают за $7 тыс.

В результате под разными вымышленными предлогами - оплата налогов, оплата комиссии и сборов банковских организаций, оплата за документы, ошибки брокеров и так далее - мошенники вытянули у потерпевшей более $50 тыс.

Уже на первоначальном этапе проверки при использовании общедоступных ресурсов было установлено, что абонентские номера "брокеров" и "сотрудников немецкого банка" зарегистрированы на Кипре, а в интернете огромное количество негативных отзывов о данной компании.

В УВД подчеркнули, что в подобных ситуациях следует проявлять бдительность: прочитать в интернете отзывы о компании, проверить принадлежность телефонных номеров (коды стран), не сообщать неизвестным лицам реквизиты своих банковских карт и счетов, личные данные, не пересылать фото банковских карт.-0-