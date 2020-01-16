16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники выманили у жительницы Полоцка данные банковской карты, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Женщина получила в социальной сети сообщение якобы от подруги, которая просила помочь с покупкой обуви. По ее словам, возникли проблемы с карточкой, поэтому не получилось оплатить товар. Полочанка не догадалась, что в этот момент общается с мошенниками. Как только женщина отправила злоумышленникам фото карточки, принадлежавшей ее мужу, со счета списалась сумма в Br2282. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело.

УВД Витебского облисполкома напоминает, что номера, реквизиты карт, пин- и CVV-коды, сеансовые одноразовые пароли, приходящие в смс-рассылке, нельзя сообщать посторонним. Не стоит пересылать фото с номерами и паролями карт через интернет.-0-