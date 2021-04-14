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14 апреля 2021, 16:27

Мошенники вынудили брестчанку оформить два кредита и похитили у нее более Br13 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бреста, поддавшись на уговоры мошенников, оформила два кредита. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В Viber 58-летней брестчанке 9 апреля позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. По ее словам, с карт-счета женщины кто-то пытался списать деньги. Для проверки надежности счетов ей порекомендовали оформить кредит, указав при этом конкретный банк.

"Для доступа к кредитному счету брестчанке в банке выдали пластиковую карту, на которую лжеработница сказала перевести деньги и с других имеющихся счетов. Через три дня потерпевшей снова позвонили злоумышленники и сказали, что нужно оформить еще один кредит, а деньги перевести на ту же карту. Так она и поступила", - рассказали подробности в Следственном комитете. В итоге мошенники похитили у женщины более Br13 тыс.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем компьютерной техники) УК.-0-

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