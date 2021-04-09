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09 апреля 2021, 17:42

Мошенники вынудили жительницу Солигорска взять кредиты в трех банках

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники вынудили жительницу Солигорска взять кредиты в трех банках. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Жительница Солигорска обратилась в милицию и сообщила о том, что она пострадала от действий мошенников. Оперативники выяснили, что гражданке неоднократно поступали звонки. Неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщили заявительнице, что на ее имя оформлены кредитные договоры в нескольких банках, которые необходимо погасить в ближайшее время. Мошенники убедили женщину для погашения долга взять настоящие кредиты и перевести им денежные средства.

Звонки осуществлялись с иностранных номеров посредством мессенджера Viber. Для большей убедительности злоумышленники даже прислали документ с реквизитами Национального банка Беларуси. Обман можно было легко изобличить, просто обратившись в любой банк или обратив внимание на то, что звонок совершается через Viber с иностранного номера.

6 апреля Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса по факту мошенничества.

"Настоятельно рекомендуем в случае поступления подобных звонков сразу же обратиться в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку (номер телефона указан на обороте карты), рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям сотрудника банка. Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Часто в ходе разбирательства выясняется, что потерпевшие от рук мошенников знали о существующих схемах мошенничества, однако не верили, что неприятность может произойти именно с ними", - отметили в УВД.

Милиция Минской области в очередной раз обращает ваше внимание на то, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут звонить по телефону, особенно посредством интернет-мессенджеров, и спрашивать личные данные или данные банковской карты, а также упоминать о переводе куда-либо денежных средств.-0-

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Теги
банки кредит Минская область мошенничество Солигорск
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