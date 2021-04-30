Мошенница через интернет выманивала деньги у парней

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка через интернет выманивала деньги у парней, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился молодой человек, который пояснил, что его обманула девушка, с которой он познакомился на сайте знакомств. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД города Минска установили личность гражданки. Ею оказалась 25-летняя уроженка Несвижского района.

"Было установлено, что девушка познакомилась с потерпевшим на сайте знакомств, где в последующем рассказала о том, что работает в туристическом агентстве. В процессе общения предложила совместную поездку на отдых по крайне выгодной цене. Молодой человек согласился и перевел нужную сумму на карту. Также в переписке девушка рассказала, что открывает бизнес и ей необходима небольшая сумма денег, которую она попросила занять на краткосрочный период. Потерпевший решил помочь и перевел еще $500. Когда наступило время поездки, девушка сообщила, что появились неотложные обстоятельства и необходимо перенести поездку. Молодой человек усомнился в словах своей новой знакомой и потребовал вернуть деньги, на что девушка придумывала различные отговорки", - рассказали в ведомстве.

Известно, что ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась. Также установлено, что фигурантка совершила аналогичные мошеннические действия в Столине. Сумма ущерба составила более Br3,5 тыс.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям задержанной дана правовая оценка.-0-