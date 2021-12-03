3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенница выманила у минчанки около Br10 тыс. за место в очереди на жилье, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Ленинское РУВД столицы поступило заявление: 58-летняя минчанка сообщила, что ее новая приятельница мошеннически завладела деньгами под предлогом приобретения квартиры.

"Установлено, что подозреваемая 48-летняя минчанка познакомилась с потерпевшей в одном из учреждений образования, где та работала. В дальнейшем женщины стали доверительно общаться. Спустя некоторое время новая знакомая предложила приобрести место в очереди по строительству жилья - якобы ее брат стоял на очереди, а теперь в этом не нуждается. Минчанка согласилась и в течение года передавала разные суммы денег подозреваемой. Однако задержанная не намеревалась исполнять обещанное", - рассказали в ГУВД.

Следственный комитет возбудил в отношении задержанной уголовное дело за мошенничество в крупном размере.-0-