Мошенницы выманили у пенсионерки из Барановичей Br8 тыс. под предлогом снятия порчи

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мошенницы выманили у жительницы Барановичей Br8 тыс. под предлогом снятия порчи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Между 73-летней пенсионеркой и двумя женщинами якобы случайно завязались приятельские отношения. Они под любым предлогом заходили в гости и беседовали. Войдя в доверие, предложили снять наложенную на внука порчу. Хозяйка согласилась.

"Для проведения обряда пенсионерке сказали достать все деньги в доме. Она взяла свои сбережения - Br8 тыс. - и разложила на столе перед незнакомками. Проведя ритуал, гостьи убедили женщину, что часть денег нужно временно отвезти в монастырь. Они взяли Br3 тыс. Через три дня одна из женщин заявила, что для успешного завершения ритуала нужны еще Br5 тыс.", - рассказали подробности в МВД.

Злоумышленница взяла деньги, прочитала молитву и передала потерпевшей пол-литровую бутылку воды, из которой внук должен был отпивать понемногу каждый день. На следующий день пенсионерка решила позвонить в монастырь, где ей посоветовали обратиться в милицию.-0-