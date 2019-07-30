Москвичка за два года выманила у белорусов и иностранцев около $50 тыс.

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка России, уроженка Москвы Елена Модина в 2017-2019 годах выманила у белорусов и иностранцев около $50 тыс. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник Ленинского (г. Минска) РОСК Дмитрий Герасименя, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Модина, находясь на территории Беларуси, выманила $2 тыс., Br18 тыс., более 38 тыс. евро. "24 мая женщине предъявлено обвинение по ст.209 УК (мошенничество)", - сказал Дмитрий Герасименя. Жила Елена Модина в Минске.

Всего потерпевших 10, двое из них иностранцы. Максимальные суммы, которые выманила женщина, - 19 тыс. евро и 17 тыс. евро.

Начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев рассказал, что женщина использовала в интернете различные ники, в том числе мужские. Она могла разговаривать и мужским, и женским голосом, а также подделывать акцент - к примеру английский или польский. Женщина обладает навыками психолога и искусно входила в доверие.

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