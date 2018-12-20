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Моторные масла и запчасти пытались ввезти в Беларусь по заниженной в 8 раз стоимости

Происшествия 20.12.2018 | 14:05
Фото Оперативной таможни
Фото Оперативной таможни

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники оперативной таможни пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии моторных масел и автозапчастей по заниженной в восемь раз стоимости, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовой автомобиль марки DAF следовал из Литвы через пункт пропуска "Бенякони". В нем находилось около 2 тыс. единиц канистр с моторными маслами и запасные части для грузовых автомобилей общей массой свыше 9,5 т. Стоимость товара - более Br220 тыс. При таможенном декларировании водитель представил документы с недостоверными сведениями о товарах, стоимость которых была занижена в восемь раз. Это существенно повлияло бы на сумму подлежащих уплате таможенных платежей. Часть товара и вовсе не была заявлена в документах.

Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.1 и ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-

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