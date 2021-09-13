Мотоцикл и грузовик столкнулись в Житковичском районе

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13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе столкнулись мотоцикл и грузовик - погиб мотоциклист. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Смертельная авария случилась утром 12 сентября на подъезде к Житковичам от М10.
Предварительно установлено, что 22-летний водитель мотоцикла "Хонда" из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с грузовым автомобилем МАN, за рулем которого был 52-летний водитель.
От полученных травм мотоциклист погиб на месте ДТП.-0-