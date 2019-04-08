Мотоцикл в Мозыре врезался в бордюр и опрокинулся

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре из-за неправильно выбранной скорости движения мотоцикл врезался в бордюрный камень и опрокинулся, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Днем 6 апреля 36-летний мотоциклист, двигаясь на подъем по улице Интернациональной, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. Мужчина получил травмы и доставлен в больницу.

В Госавтоинспекции напоминают, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ее ограничения, установленные техническими средствами организации дорожного движения. Важно принимать во внимание интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения. Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта, в том числе мотоциклистов, не нарушать скоростные режимы движения, ведь высокая скорость может привести к трагедии.-0-