Мотоциклист-бесправник и его малолетний сын пострадали в ДТП в Ивацевичском районе

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали мотоциклист и его восьмилетний сын, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 22 сентября около 9.15 в деревне Выгонощи. По предварительной информации, 51-летний мужчина выезжал на мотоцикле на проезжую часть и не уступил дорогу автомобилю "Форд Фиеста", из-за чего транспортные средства столкнулись. Мотоциклиста и его сына с травмами госпитализировали.

Проводится проверка. Выяснилось, что у водителя нет прав на вождение мотоцикла. Также он перевозил ребенка без шлема. У мужчины взята кровь на анализ, чтобы выяснить, был ли он пьян в момент ДТП.

В Госавтоинспекции напомнили, что вождение без прав может обернуться штрафом от 5 до 20 базовых величин. Тем, кто садится пьяным за руль, грозит от 50 до 100 БВ штрафа с лишением на три года прав. За повторное в течение года нарушение - уголовная ответственность и конфискация транспортного средства.-0-