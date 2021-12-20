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20 декабря 2021, 12:24

Мотоциклист-бесправник и его несовершеннолетний пассажир пострадали в ДТП в Буда-Кошелевском районе

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист-бесправник и его несовершеннолетний пассажир пострадали в ДТП в Буда-Кошелевском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

По предварительной информации, 18 декабря в 23.30 нетрезвый 24-летний водитель "Рено" выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом ММВЗ, которым управлял 20-летний бесправник. В аварии пострадали мотоциклист и его 17-летний пассажир. Водитель "Рено" скрылся с места происшествия, но его нашли.

"Стоит отметить, что бесправный мотоциклист вместе с несовершеннолетним пассажиром, по предварительной информации, также были в состоянии алкогольного опьянения. Ко всему прочему, ехали они без мотошлемов", - уточнили в УГАИ.

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

В Госавтоинспекции отметили, что в предвыходные и выходные дни сотрудники в усиленном режиме отработали территорию всей области. Стражи дорог пресекли более 2,5 тыс. нарушений ПДД. Так, 24 водителя задержаны в состоянии опьянения, 99 - не имели прав. Со стороны пешеходов зарегистрировано 478 нарушений: 76 изъяты с проезжей части в нетрезвом виде, 221 человек не обозначил себя световозвращающими элементами в темное время суток.

Госавтоинспекторы в очередной раз обратились ко всем участникам дорожного движения: "Помните, что халатное, безответственное и равнодушное отношение к требованиям ПДД приводит к авариям, в которых могут пострадать люди. Обдумывайте каждое действие, находясь за рулем или вблизи дорог".-0-

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Буда-Кошелево ГАИ Гомельская область ДТП МВД
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