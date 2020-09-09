Мотоциклист-бесправник погиб в Речице

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице погиб 23-летний мотоциклист, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Трагедия произошла 8 сентября примерно в 11.40. Водитель мотоцикла "Сузуки", не имеющий прав соответствующей категории, при обгоне выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и упал. После этого он проскользил по проезжей части и ударился головой о заднюю часть автомобиля "Рено".

От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП.-0-