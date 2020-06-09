Мотоциклист-бесправник сломал руку инспектору ГАИ в Речице

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице мотоциклист-бесправник пытался обмануть инспектора ГАИ, а при задержании сломал ему руку. Информацию об инциденте разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Утром 6 июня экипаж ГАИ остановил мотоцикл с коляской на одной из улиц райцентра. 42-летний местный житель сказал инспектору, что забыл взять с собой водительское удостоверение.

Наличие документа проверили по базе. "Как выяснилось, мужчина обманул инспекторов: человека с названными данными не существовало. Для установления личности водителю предложили проследовать в РОВД, но он попытался убежать. Во время преследования правонарушитель перелез через забор и оказался на территории организации, где его настиг один из инспекторов. При задержании мотоциклист оказал сопротивление и сломал милиционеру руку", - уточняется в сообщении.

Беглеца задержали с помощью коллег из Департамента охраны МВД. Как оказалось, в 2018 году мужчина совершил ДТП и скрылся, за что на два года был лишен прав. Срок наказания должен был закончиться этой осенью.

Жителя Речицы водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника ОВД. На подозреваемого также составлен административный протокол за управление мотоциклом без прав.-0-