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05 октября 2020, 11:17

Мотоциклист-бесправник столкнулся с трактором в Ивановском районе

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист-бесправник и его несовершеннолетняя пассажирка пострадали в ДТП в Ивановском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 3 октября в 17.20 на подъезде к деревне Загута. По предварительной информации, на 2 км автодороги Р144 при обгоне 19-летний водитель мотоцикла "Кавасаки" столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево.

Мотоциклист и 17-летняя пассажирка получили травмы, с которыми их госпитализировали. Установлено, что оба были в мотошлемах. У мотоциклиста отсутствуют водительские права.-0-

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