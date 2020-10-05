Мотоциклист-бесправник столкнулся с трактором в Ивановском районе

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист-бесправник и его несовершеннолетняя пассажирка пострадали в ДТП в Ивановском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 3 октября в 17.20 на подъезде к деревне Загута. По предварительной информации, на 2 км автодороги Р144 при обгоне 19-летний водитель мотоцикла "Кавасаки" столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево.

Мотоциклист и 17-летняя пассажирка получили травмы, с которыми их госпитализировали. Установлено, что оба были в мотошлемах. У мотоциклиста отсутствуют водительские права.-0-