Мотоциклист без шлема погиб в Лоевском районе

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе в аварии погиб мотоциклист без шлема, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

ДТП произошло утром 19 мая. Мужчина 1969 года рождения на незарегистрированном мотоцикле "Ирбис" ехал по улице Партизанской в деревне Орел. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в кювет, после чего врезался в дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.-0-