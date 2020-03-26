26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Водитель мотоцикла "Хонда" вблизи д.13 по ул.Алибегова не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "КИА". Причины аварии устанавливаются.

Еще одна авария с пострадавшим произошла в районе дома №5 по ул.Московской. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД столицы Виктории Царук, водитель "Ниссана" не учел дистанцию и въехал в "Рено", которую от удара отбросило на впереди стоящую "Киа". Пассажир "Рено" доставлен в больницу.-0-