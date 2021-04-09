Мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой в Минске

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль столкнулся с мотоциклом на перекрестке улиц Голубка и Гаруна в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня около 16.25. Водитель 1982 года рождения на Volkswagen выезжал на перекресток со второстепенной дороги и столкнулся с мотоциклом BMW. В результате ДТП пострадал 36-летний мотоциклист. Его с травмами доставили в учреждение здравоохранения.

В ГАИ напомнили: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-