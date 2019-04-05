Мотоциклист и его пассажирка пострадали в аварии в Мозыре

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре мотоциклист и его пассажирка пострадали в аварии вечером 4 апреля, сообщила БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

При съезде на второстепенную дорогу на Т-образном перекрестке 24-летний мотоциклист не предоставил преимущества в движении и столкнулся с "Маздой под управлением 23-летней девушки, которая ехала во встречном направлении, рассказали в ГАИ. В результате столкновения мотоциклист и 19-летняя пассажирка, ехавшая с ним, с полученными травмами были госпитализированы.

В ГАИ убедительно просят водителей руководствоваться знаками приоритета при проезде перекрестков. "В случае когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители транспортных средств, движущихся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же правилами руководствуются водители и на второстепенной дороге", - напомнили в Госавтоинспекции.-0-