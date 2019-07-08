Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Слуцке

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла вечером 7 июля на улице Ленина. "Около 22.00 63-летний житель Слуцкого района за рулем Opel Astra разворачивался на дороге. Он не уступил движущемуся в попутном направлении мотоциклу Suzuki под управлением 26-летнего случчанина и столкнулся с ним", - сказал Сергей Чеботарев.
Мотоциклист от травм погиб на месте аварии. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.-0-
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