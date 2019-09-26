Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Минске

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист погиб сегодня в Минске в ДТП с легковушкой. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, ДТП произошло в 21.20. "Водитель мотоцикла - минчанин 1996 года рождения, двигался по местному проезду параллельно внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Карвата в направлении ГСПК "Степянка-16". Навстречу ему ехал автомобиль "Хонда Цивик". При повороте налево в сторону ул.Липковская водитель авто не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия, водитель автомобиля не пострадал", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-