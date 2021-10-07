Мотоциклист пострадал в аварии на ул.Казинца в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Казинца в ДТП пострадал мотоциклист. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 17.25 водитель автомобиля "Мазда", двигаясь по ул.Казинца со стороны пл.Казинца в направлении ул.Кижеватова, при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с водителем мотоцикла "Минск", двигавшимся по ул.Казинца со стороны ул.Кижеватова в направлении пл.Казинца. В результате ДТП мотоциклист с травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Октябрьского РУВД г.Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что, находясь на дороге, очень важно быть крайне внимательными и осторожными: от поведения на проезжей части зависит ваша жизнь и жизнь окружающих.-0-