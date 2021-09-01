1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист пострадал в ДТП на Партизанском проспекте в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 11.10 водитель 1995 года рождения двигался по Партизанскому проспекту на мотоцикле со стороны улицы Кабушкина в направлении улицы Филатова. В районе дома №66 он не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем "Фольксваген".

Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. При движении на мотоцикле всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности: не превышать установленную скорость, соблюдать правила маневрирования и быть предельно внимательным.-0-