Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Казинца в Минске

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП на улице Казинца в Минске травмирован мотоциклист, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня водитель автомобиля "Рено Дастер" двигался по улице Казинца со стороны улицы Кижеватова в направлении площади Казинца. При повороте налево он не уступил дорогу встречному мотоциклу "Хонда" под управлением 40-летнего мужчины и столкнулся с ним. Пострадавший доставлен в медучреждение.-0-