Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Минске

Фото ГАИ Минска
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП с легковушкой, которое произошло вечером 5 октября в Минске. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции, сообщает БЕЛТА.
Фото ГАИ Минска
Мотоциклист ехал со стороны ул.Илимской в направлении ул.Герасименко и в районе дома №61 по ул.Нестерова столкнулся с автомашиной "Шкода", которая выезжала со двора. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, его доставили в учреждение здравоохранения.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.-0-