Мотоциклист сбил пешехода на МКАД

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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 38-м км МКАД мотоциклист сбил пешехода. Такую информацию в своем Telegram-канале разместило УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел сегодня около 00.40. По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda ехал в третьей полосе внешнего кольца МКАД со стороны пр.Победителей в направлении ул.Люцинской. Пешеход пересекал дорогу вне перехода справа налево по ходу движения мотоцикла.
В результате ДТП пешеход травмирован. Проводится проверка. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.
Госавтоинспекция напоминает: пересекать проезжую часть нужно исключительно по правилам дорожного движения.-0-