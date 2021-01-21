Мотоциклиста, по вине которого пострадал пассажир, приговорили к 2,5 года ограничения свободы

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение пассажиру мотоцикла тяжких телесных повреждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Водитель мотоцикла днем 7 октября ехал по улице Притыцкого в направлении улицы Ольшевского со скоростью около 105 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. С ним был пассажир. В какой-то момент водитель проявил невнимательность, не учел ограничения скорости, установленные ПДД, и перед перестроением из третьей в четвертую полосу не убедился, что это безопасно и не создает препятствия для дорожного движения. В итоге он наехал на бордюрный камень разделительной полосы. Пассажир упал с мотоцикла за пределы проезжей части, а мотоцикл столкнулся с попутным автомобилем.

Судом водитель признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-