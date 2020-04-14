14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклисту, сбившему подростка в Щучинском районе, предъявлено обвинение. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Инцидент произошел вечером 7 апреля в агрогородке Василишки. На нерегулируемом пешеходном переходе мотоцикл "Сузуки" сбил 14-летнего пешехода. Подросток погиб.

Следователями осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначено проведение экспертиз. С участием очевидцев проведены следственные эксперименты.

Установлено, что в момент ДТП мотоциклист двигался со значительным превышением скорости. Также известно, что 26-летний местный житель, который работает водителем-международником в одной из иностранных компаний, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Мотоциклисту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемый допрошен, в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. -0-

Фото УСК по Гродненской области