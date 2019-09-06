Мозырянин-бесправник пытался скрыться от ГАИ

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре нетрезвый бесправник на москвиче устроил дрифт по городским улицам, а затем скрывался от ГАИ. На нарушителя ПДД составлено 7 протоколов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В конце августа очевидец сообщил в милицию, что водитель автомобиля "Москвич 412" (1985 года выпуска) дрифтует по улицам райцентра. К ориентировочному месту выбыл экипаж ГАИ. "Увидев патрульную машину, водитель немного снизил скорость, чтобы пропустить ее. А когда инспекторы подали сигнал с требованием об остановке, резко развернулся и стал скрываться", - рассказали в ГАИ региона. Во дворе по улице Чкалова водитель выбежал из легковушки и пытался убежать, оставив пассажиров. Инспекторы задержали его. Были взяты анализы для медосвидетельствования.

Шумахером оказался местный житель 1997 года рождения, который никогда не получал водительского удостоверения, при этом ранее привлекался к ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, машину молодой человек купил недавно и еще не успел переоформить документы на себя.-0-