Мозырянин хранил в гараже арсенал военных времен

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Мозыря хранил в гараже арсенал времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Мозырского РОВД нашли оружейный мини-склад у 60-летнего мозырянина. В гараже обнаружили коробку, в которой хранились газовый пистолет, револьвер, две гранаты Ф-1 без запалов, пистолет-пулемет МР-38 немецкого производства времен Великой Отечественной войны и патроны различных калибров.

Как пояснил мужчина, более 15 лет назад он занимался раскопками в местах ведения боевых действий. "Собрал коллекцию различной амуниции немецкого образца. Нашел и оружие с патронами. Пистолет-пулемет мозыряниин очистил от ржавчины, доработал элементы конструкции", - рассказали в УВД.

По заключению управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области, изъятый МР-38 - пригодный для стрельбы образец. В отношении остальных изъятых боеприпасов и оружия также назначены экспертизы.

Следователи дадут правовую оценку действиям мужчины.-0-