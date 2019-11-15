Мозырянин на "Жигулях" устроил дрифт на центральной площади Гомеля

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15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Мозыря на легковушке устроил дрифт на центральной площади Гомеля. Об инциденте проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Вечером 14 ноября очевидцы сообщили в милицию, что неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ дрифтовал на главной площади областного центра. Сотрудники ДПС ГАИ прибыли по месту вызова.
"На автостоянке стояли в ряд несколько автомашин ВАЗ. Очевидцы рассказали, что дрифтовал на "Жигулях" с российскими номерами неработающий житель Мозыря 1995 года рождения", - указано в сообщении.
В отношении мозырянина вынесено постановление о наложении административного взыскания за нарушение правил маневрирования.-0-