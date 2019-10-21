Мозырянин соорудил у себя дома инсталляцию из арсенала времен войны

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участковый прибыл на семейный скандал в мозырскую квартиру, где обнаружил на стене инсталляцию из арсенала времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Местная жительница сообщила в Мозырcкий РОВД о конфликте с сожителем вечером 17 октября. Прибывший на вызов участковый обратил внимание на необычное сооружение на стене. "Из затвора винтовки, штыка, части ударно-спускового механизма (предположительно от винтовки Мосина), ствола винтовки и ручной гранаты Ф-1 с запалом мужчина соорудил своеобразное произведение искусства и повесил на стену. Чтобы было удобнее крепить, отпилил часть гранаты", - рассказали в УВД. Были здесь и каска времен Великой Отечественной войны, патроны и гильза.

Как пояснил 43-летний любитель креатива, около десяти лет назад он выкопал этот арсенал на приусадебном участке возле станции Голевицы Калинковичского района.

Все боеприпасы изъяты для проведения экспертизы. Мозырский РОВД проводит проверку.-0-