13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырянин угрожал женщине пневматическим пистолетом и электрошокером, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля в одной из многоэтажек Мозыря. По предварительным данным, местная жительница услышала шум на лестничной площадке. "Через глазок она увидела нетрезвого незнакомца, курящего в подъезде, вышла из квартиры и сделала ему замечание. В ответ он достал пистолет и приставил к голове женщины. Та сразу же позвала на помощь мужа", - рассказали в УВД.

Хозяин квартиры отвлек напавшего на супругу и выбил пневматику из его рук. Тогда незнакомец достал электрошокер, но воспользоваться им также не смог. Мужчина снова лишил его оружия и не дал скрыться до прибытия милиции.

Правоохранители доставили 29-летнего жителя райцентра на медосвидетельствование. В парах выдыхаемого воздуха у нападавшего было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

Материалы проверки переданы следователям. Фигурант задержан.-0-