Мозырянка обманула мужа, свекра и соседей на Br157 тыс.

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Мозыря обманула мужа, свекра и соседей на Br157 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В прошлом году 42-летняя жительница райцентра из-за ухудшения материального положения обратилась за помощью в микрофинансовую организацию. Таким образом хотела расплатиться по кредитным обязательствам. "Дать деньги под проценты там не согласились, но предложили другой вариант: в салоне связи оформить рассрочку на смартфон за Br4 тыс. и передать его кредиторам взамен на необходимые ей Br2 тыс. Клиентка согласилась", - рассказали в МВД.

Несмотря на долги перед банками, ей одобрили рассрочку. "Гаджет тут же был продан представителям "быстрых денег". Женщина оплатила часть старых займов, остальное потратила. Рубли быстро закончились и мозырянка снова пошла в салон связи, правда уже с паспортом мужа и втайне от него. История о постоянной занятости супруга на работе и острой необходимости дорогостоящего гаджета для семьи сработала: продавец в нарушение инструкций оформила еще одну рассрочку - банк одобрил", - отметили в правоохранительном ведомстве.

По паспорту мужа были сделаны еще пять покупок - смартфон, умные часы, наушники и др. Эти товары женщина реализовала микрозаемщикам. Затем менеджер салона связи направила клиентку к своей коллеге. По такой же схеме мозырянка приобрела еще несколько гаджетов по паспорту свекра.

Затем горожанка воспользовалась паспортными данными соседей, которые знали ее как контролера госорганизации. Поэтому предоставили ей конфиденциальную информацию якобы для перезаключения договора на услуги.

"Конвейер кредитов и продаж гаджетов за полцены существовал с марта по ноябрь прошлого года. Аферу прервал муж мозырянки, когда ему отказали в займе, сославшись на "плохую кредитную историю". Мужчина обратился в милицию, а ОБЭП "раскрутил" преступную цепочку", - уточнили в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям клиентки салона и его менеджерам. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Пока известно о 54 кредитных договорах, оформленных на 17 человек, и ущербе на Br157 тыс.-0-