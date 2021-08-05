Мозырянка оставила новорожденную малышку в лесу - девочка умерла

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре роженица подозревается в убийстве ребенка, сообщили БЕЛТА в УСК по Гомельской области.

Тело новорожденной девочки обнаружили в лесу вблизи городской детской больницы в Мозыре 30 июля.

Как установлено, матерью ребенка является 38-летняя жительница Мозыря, ведущая бродяжнический образ жизни и злоупотребляющая спиртным. Согласно материалам дела, женщина случайно встретила на улице давних знакомых и поехала с ними на страусиную ферму в Мозырском районе. Там компания несколько дней распивала спиртное в сторожке. В ночь с 20 на 21 июля женщина, не обращаясь в медицинское учреждение, родила девочку. Затем перевезла новорожденную в Мозырь, отнесла ее в лес вблизи детской больницы. Поместила малышку в коробку и оставила одну.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего) УК.-0-

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