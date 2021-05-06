Мозырские пограничники задержали нарушителя госграницы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырские пограничники задержали украинца, планировавшего посетить захоронения родственников. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Пограничный наряд задержал гражданина Украины, который 4 мая нарушил границу Беларуси с Украиной на участке погранзаставы "Гребени" Мозырского погранотряда, чтобы посетить места захоронения родственников в деревне Мехач Лельчицкого района.

Увидев пограничный наряд, мужчина попытался скрыться, но после предупреждения о применении служебной собаки остановился. После задержания пограничники препроводили его на заставу для дальнейшего разбирательства.

Нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 базовых величин (1БВ - Br29) за незаконное пересечение государственной границы, после чего передали сотрудникам Госпогранслужбы Украины.-0-