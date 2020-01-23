Мозырский пенсионер подозревается в серии дачных краж

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер из Мозыря подозревается в совершении семи краж из дачных домиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сообщения о кражах из дач в окрестностях райцентра поступали в милицию с октября 2019 года по январь 2020-го. Вор проникал в дачные кооперативы, когда они были практически безлюдными. В большинстве случаев мужчина входил в дома, аккуратно вынимая стекла из окон. Уходя, он вставлял стекло на место. Чтобы не оставлять следов, работал в перчатках. Чаще всего незваный гость брал продукты: выносил рыбные консервы, макароны быстрого приготовления.

В январе милиционеры установили, что к этому причастен 64-летний пенсионер из Мозыря. Мужчина ранее был неоднократно судим за дачные кражи.

Мозырянин помещен в следственный изолятор, дает признательные показания.

Достоверно известно о шести совершенных кражах и одной попытке. Устанавливается причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям.-0-