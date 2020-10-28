Муляж взрывного устройства нашли на железной дороге под Смолевичами

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Смолевичами на железной дороге нашли муляж взрывного устройства. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сегодня утром в Смолевичский РОВД поступили два сообщения об опасности. Сначала около 5.30 дежурная по железнодорожной станции Красное Знамя рассказала о принудительном срабатывании сигнализации на перегоне Заречное - Красное Знамя. Рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами.

На места были направлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. Специалисты установили, что коробки - муляжи взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

Сейчас по обоим фактам милиция проводит проверку.-0-